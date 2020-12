Youp van 't Hek geeft tijdens zijn oudejaarsconference Korrel Zout een fictieve 'toespraak' die zogenaamd uit Torentje van Mark Rutte komt. Omdat de cabaretier een optreden zonder publiek niet zag zitten, is de voorstelling al drie weken geleden opgenomen, vóór de huidige lockdown dus.

Van 't Hek wordt aangekondigd als 'de cabaretier des vaderlands'.

"Ik sta ondertussen voor een vrijwel onmogelijke opdracht: spelen in een leeg theater. Er is niet één kaartje verkocht en daar kan niemand iets aan doen. Er is iets aan de hand en we weten allemaal wat. Ik ga daar niet over zeuren", aldus de cabaretier.

Omdat cabaret zonder publiek in zijn ogen onmogelijk is, is de voorstelling van vanavond kort voor de huidige lockdown opgenomen. "Om precies te zijn zaterdag 12 december in de Utrechtse Stadsschouwburg voor dertig mensen."

Dit is de tiende en laatste oudejaarsconference van de 66-jarige cabaretier. Dat de oudejaarsconference gewoon door zou gaan dit jaar vertelde Van 't Hek 19 december in in het tv-programma Even tot hier.

De cabaretier zei eerder niets te voelen voor een tv-registratie met weinig publiek. De show zou dan niet tot zijn recht komen, aldus Van 't Hek.

Hij hoopte dat Koninklijk Theater Carré bij uitzondering meer bezoekers mocht ontvangen, zodat hij daar kon optreden. De gemeente Amsterdam wees dat verzoek echter af.