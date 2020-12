Nico Dijkshoorn schrijft vanaf donderdag een wekelijkse column voor Libelle. De schrijver vertelt in gesprek met het tijdschrift dat hij voornamelijk stukken gaat schrijven over zijn moeder, vrouw en dochter.

Dijkshoorn leverde recentelijk een bijdrage aan een Libelle-bijlage over vijftig jaar Dolle Mina. Hiervoor schreef hij een stuk over zijn moeder, dat zo in de smaak viel dat hij als vaste columnist werd gevraagd.

"Als ik een lul was geweest, had ik wat foute mannengrappen opgetikt", vertelt Dijkshoorn over het betreffende artikel. "Maar nee, ik schreef een mooi stukje over mijn moeder. Ik merkte de verbazing: dat is toch die gozer die altijd zat te schreeuwen bij DWDD? Toen boden ze me een wekelijkse column aan."

De columnist was enorm verheugd met het aanbod. "Man, ik kwam juichend de trap af naar Tanja (zijn vrouw, red.): 'Ik ga voor Libelle werken!' Ik denk dat ik veel over mijn moeder ga schrijven. En over mijn dochter Marlon, en over Tanja natuurlijk."

De zestigjarige Dijkshoorn verwierf bekendheid door zijn weblog over het programma Big Brother en maakte wekelijks een gedicht bij De Wereld Draait Door. Ook schreef hij zeven jaar lang columns voor de Volkskrant. Eind 2019 besloot de krant een punt te zetten achter de samenwerking.