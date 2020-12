Een 27-jarige journalist uit Apeldoorn is door de rechtbank veroordeeld voor het bezit van illegaal vuurwerk. Hij krijgt een boete van 500 euro. De man schreef voor De Gelderlander een artikel over de verkrijgbaarheid van illegaal vuurwerk via sociale media.

In december 2019 maakte hij via de app Telegram een afspraak met een verkoper van illegaal vuurwerk. Hij kocht zes Cobra's, die onder de zwaarste categorie vuurwerk vallen.

Met de koop wilde hij aantonen hoe eenvoudig het is om als particulier aan zwaar vuurwerk te komen. De aanschaf van het vuurwerk was tijdens een redactievergadering besproken. Ook was er vooraf juridisch advies ingewonnen, dat later onjuist bleek te zijn.

De rechtbank oordeelde dat het daadwerkelijk in ontvangst nemen van het illegale vuurwerk voor het artikel niet noodzakelijk was geweest. Ook rekende de rechtbank het hem aan dat hij het vuurwerk mee naar de redactie van De Gelderlander nam, waar hij het twee dagen bewaarde voor hij het naar de politie bracht. De man krijgt een geldboete van 500 euro.