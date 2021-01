Andries Tunru heeft vrijdagavond het record van eerdere Slimste mens-winnaars Tom Roes en Owen Schumacher geëvenaard. De cabaretier werd dagwinnaar van zeven afleveringen op een rij, wat sinds dertien seizoenen niet meer voorgekomen is.

De 29-jarige Tunru versloeg vrijdag zijn medekandidaten Jasper van Veen en Caroline Brouwer en heeft met zijn winst een gegarandeerde plek in de finaleweek bemachtigd.

Het is tweemaal eerder voorgekomen dat een kandidaat winnaar werd van zeven afleveringen op rij. Het lukte Schumacher in het derde seizoen en Roes in het vijfde.

In de finaleweek komen de vijf kandidaten die gedurende de afgelopen weken het hoogst zijn geëindigd in het klassement. Hoe vaker iemand dagwinnaar is geworden, hoe groter de kans is dat diegene mag meedoen aan de finaleweek. Op vrijdag 22 januari wordt bekend wie de winnaar van het dertiende seizoen is.

"Ik roep al jaren dat ik mee wil doen met De slimste, maar om dan zeven afleveringen op rij te winnen? Dat schijnt al dertien seizoenen niet gebeurd te zijn", aldus de cabaretier. "Nu wil ik die trofee ook."

Tunru won de jury- en de publieksprijs van het Amsterdams Studenten Cabaret Festival, de publieksprijs van het Groninger Studenten Cabaret Festival en de persoonlijkheidsprijs van Cameretten.

Zijn eerste avondvullende voorstelling Vlees, vis, wal en schip ging in 2019 in première en vanaf het voorjaar van 2021 gaat Tunru het theater in met zijn nieuwe voorstelling In Theorie.