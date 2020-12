Kees Tol herdenkt donderdag de brand die in de nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001 in het Volendamse café De Hemel plaatsvond. Dat doet de 38-jarige presentator met een bericht op Instagram.

"Precies twintig jaar geleden zou ik hier vanavond, tien minuten na middernacht om precies te zijn, samen met mijn vrienden naar binnen stappen om te feesten en te proosten op het nieuwe jaar", schrijft Tol bij een foto van het café. "Niet beseffende dat twintig minuten later de Hel los zou breken in de Hemel."

Tol was die nacht aanwezig in het café, waar veertien jongeren om het leven kwamen en honderden cafébezoekers gewond raakten toen de kerstversiering aan het plafond vlam vatte door een bundel sterretjes.

De presentator was ten tijde van de brand achttien jaar oud. In een interview met Libelle vertelde hij eerder dat hij een maand in het ziekenhuis heeft gelegen met derdegraads brandwonden aan zijn benen.

"Vele jongens en meiden raakten ernstig gewond, ook ik ontsprong die dans niet", vervolgt Tol op Instagram. "Ik heb letterlijk de dood in de ogen gekeken, maar hij sloeg mij over. Veertien andere kinderen vond hij wel. En toch mocht ik van geluk spreken."

Voor Tol is deze plek in Volendam niet alleen een plek van pijn en verdriet. "Nooit zou ik kunnen bedenken dat ik later op diezelfde dijk in Volendam de mooiste momenten uit mijn leven zou meemaken. Of het nou met Volendammer Kermis is, of wanneer ik een kopje koffie drink op een terras, of helemaal alleen op een regenachtige ochtend een wandelingetje maak: op deze dijk ben ik echt gelukkig. Gelukkig winnen deze mooie gedachten het bij mij altijd van de slechte."