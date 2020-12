De voorstellingen Ultimatum van Alex Ploeg en Later was alles beter van Peter Pannekoek zijn vanaf 1 januari op Netflix te zien, zo maakt impresariaat Breijwerk bekend.

Later was alles beter was het afgelopen jaar een van de best bezochte theatervoorstellingen. In de voorstelling verkent Pannekoek de vraag in wat voor tijd de mens leeft.

Ultimatum was de eerste solovoorstelling van Ploeg in 2018. De cabaretier is bekend als stand-upper bij Comedytrain, was Cameretten-finalist en speelt in de satirische serie Klikbeet.

De show van Pannekoek werd bekroond met de Neerlands Hoop, de prijs voor de meest veelbelovende theatermaker met het grootste toekomstperspectief. Ploeg was ook genomineerd voor de prijs.

Netflix maakte onlangs bekend het nieuwe jaar met veel cabaret van eigen bodem in te luiden. Vanaf 1 januari zijn onder meer de voorstelling De man die ik niet wilde worden van Kees van Amstel, Adem in, adem uit van Jochem Myjer en Arjen Lubach Live op de streamingdienst te zien.