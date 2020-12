RTL Exclusief, de nieuwe satirische talkshow met presentator Beau van Erven Dorens, trapte woensdagavond af met 626.000 kijkers. Het programma komt daarmee op de zestiende plek van de best bekeken programma's, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Vanaf januari is het programma iedere zondagavond op RTL 4 te zien. De aflevering van woensdag was een eindejaarsspecial. In de show namen cabaretiers vermomd als bekende gezichten het afgelopen jaar door.

De documentaire Volendam - 20 Jaar Later op NPO3 trok zo'n 736.000 kijkers. Hierin sprak Rachel Rosier met een vriendinnengroep die de brand in het Café De Hemel overleefde. Het is op Oudejaarsavond precies twintig jaar geleden dat er een vernietigende brand uitbrak in het Volendamse café, waarbij veertien jongeren om het leven kwamen en honderden bezoekers gewond raakten.

Het best bekeken programma van de woensdagavond was het NOS Journaal van 20.00 uur, waar bijna twee miljoen mensen naar keken. De slimste mens op NPO2 was goed voor 1,8 miljoen kijkers. Op de derde plek in de kijkcijferlijst staat het NOS Journaal van 18.00 uur met 1.288.000 kijkers.