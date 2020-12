Hans Verstraaten, voormalig hoofdredacteur van Nieuwe Revu, is dinsdag op 62-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het tijdschrift woensdag.

Verstraaten volgde in 1989 Derk Sauer op en was elf jaar hoofdredacteur van Nieuwe Revu. Onder zijn leiding werd het blad na jaren van verlies weer winstgevend. Toch kon ook Verstraaten niet voorkomen dat de oplage daalde, van ruim 163.000 betaalde abonnees in 1990 naar ruim 110.000 in 2000.

"Voor de buitenwacht werd het blad gemaakt door één grote, gezellige familie, maar als je die familie wat beter leerde kennen dan was het één grote, afgunstige, naargeestige familie van kolossale ego's", schreef Verstraaten twee jaar geleden over zijn tijd bij Nieuwe Revu. "Ik leidde een verzameling talentvolle kutkinderen."

Verstraaten, die door medewerker Leon Verdonschot als een "tijdschrifticoon" wordt beschouwd, was later nog hoofdredacteur van het managementtijdschrift Management Team. Ook stond hij bij uitgeverij Readershouse/Hearst aan het hoofd van dertien autobladen. Hij schreef nog voor zakenblad RetailTrends, waarvan hij eveneens hoofdredacteur was.