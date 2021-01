Na een afwezigheid van ruim veertien jaar keert Big Brother maandagavond weer terug op de Nederlandse televisie. Een aantal Nederlanders en Vlamingen verblijft maximaal honderd dagen in een huis, zonder enig contact met de buitenwereld. NU.nl zet alle feiten over het nieuwe seizoen, dat start op RTL4 en dan verhuist naar RTL5, op een rij.

De locatie van het Big Brother-huis is nieuw. De vier Nederlanders en vier Vlamingen (ook een primeur) stappen maandagavond een coronaproof huis binnen dat is gelegen naast het kantoor van producent EndemolShine in Amsterdam-Zuidoost, achter de Johan Cruijff ArenA.

Het huis is 300 vierkante meter groot. Daarin bevinden zich 125 camera's - zelfs op het toilet - die de acht bewoners nauwlettend in de gaten houden. Voorheen waren dit slechts 25 camera's.

De kijkers kunnen de belevenissen van de Nederlanders en Vlamingen 24 uur per dag volgen via streams op Videoland. Ook wordt er een dagelijks programma op RTL 5 uitgezonden met daarin een samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen.

Niet zomaar seks in de villa

Anders dan voorgaande edities zal er dit jaar niet zomaar worden gerollebold onder dekens: met de bewoners is afgesproken dat ze alleen seks met elkaar mogen hebben als ze van te voren beiden een duim opsteken naar de camera's. Deze regel is nieuw, maar belangrijk: in Zweden loopt een rechtszaak omdat één van de deelnemers is verkracht door een huisgenoot. Door van te voren beiden een duim op te steken is het voor de makers duidelijk dat er toestemming is gegeven door de betrokkenen.

Bewoners leven in luxe

De tijd in het huis kunnen de bewoners doorbrengen in luxe. Ze kunnen zelfs hun eigen pizza's bakken in een pizzaoven, relaxen in een jacuzzi of sauna en zichzelf vermaken in een spelletjeskamer. Ook hebben alle bewoners een eigen slaapkamer.

Bekende onderdelen van Big Brother zoals de weekopdracht en de dagboekkamer, waarin de bewoners hun ei kwijt kunnen, zijn gebleven. Ze worden hierbij ondersteund door een psycholoog.

Big Brother wordt interactiever

Producent EndemolShine onthulde al dat het programma interactiever wordt. Volgens de VARAgids melden ingewijden dat er een huismeester bij is betrokken, die op verzoek van kijkers bijstuurt in het huis. Ook zouden familieleden van de bewoners een rol gaan spelen.

De kandidaten zijn voor hun intrede meerdere keren getest op het coronavirus en eenmaal binnen vormen zij samen een huishouden. Ze hoeven dus onderling geen afstand te houden.

Geen sterke drank in huis

Echt dronken zullen de bewoners nooit worden: de makers hebben besloten geen sterke drank in het huis te leggen en ook bier en wijn zal er alleen in de weekenden of voor speciale gelegenheden zijn in niet al te grote hoeveelheden. Op deze manier hopen de makers te kunnen voorkomen dat er dingen gebeuren waar de bewoners zelf geen grip meer op hebben.

Nog meer bewoners?

Overigens lijkt de kans groot dat de acht bewoners later nog worden vergezeld door andere deelnemers: bij de aankondiging van het programma werd gesproken over zes Nederlanders en zes Vlamingen. Dat zou betekenen dat er nog vier bewoners bij komen.

Na de eerste liveshow op 4 januari om 20.30 uur bij RTL4 is het programma dagelijks te zien op RTL 5 en de Belgische zender VIER. Via streamingdienst Videoland is 24 uur per dag een livestream te volgen. Big Brother zendt bovendien elke week een liveshow uit. De presentatie daarvan is in handen van Geraldine Kemper en Peter Van de Veire. Zij presenteren ook de finale, die op vrijdag 9 april plaatsvindt.