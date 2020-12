Het programma waarmee Matthijs van Nieuwkerk op Oudejaarsavond terugkeert op televisie, Matthijs Gaat Door, heeft op het nippertje nog allerlei veranderingen moeten ondergaan. Dat vertelt de zestigjarige presentator woensdag in Het Parool.

"We hebben een maand geleden alles weggegooid", aldus Van Nieuwkerk in de krant. "We hoopten toch nog lang op een coronaluwe of -loze periode en op vierhonderd mensen gedistanced publiek. Een kleine tv-arena. Daar had ik zin in en plannen mee."

De presentator vond het een zwaktebod om te openen zonder publiek. "Kijk, als DWDD op dinsdag hoort dat er woensdag geen publiek mag komen, begrijpt de kijker alles. Maar wij zijn nieuw, wij moeten slim op deze schrale werkelijkheid inspelen. Dat hebben we denk ik gedaan. Ik ben nu ontzettend blij met ons antwoord op deze crisis."

Hoe het programma er precies gaat uitzien, is niet bekend. In een persbericht werd eerder deze maand geschreven dat "humor, muziek en andere verrassingen" deel uitmaken van Matthijs Gaat Door.

Van Nieuwkerk laat aan de krant weten dat Joost Prinsen op Oudejaarsavond aanwezig is voor een terugblik op het jaar. Daarnaast treedt de Sven Hammond Big Band op. Tot slot verklapt de presentator dat er "als het meezit een finale om je vingers bij af te likken" is. "Kortom, op papier klopt het als een bus, maar dat zal je altijd zien. Nu moeten we het alleen nog maken."