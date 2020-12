De video van Logan Paul waarin de vlogger het lichaam van een dode man laat zien heeft filmproducent Planeless Pictures miljoenen gekost. Dat stelt het bedrijf woensdag volgens TMZ in een aanklacht tegen de YouTuber.

Logan deelde op Oudejaarsdag 2017 een vlog waarin hij een natuurgebied in Japan bezocht dat de bijnaam 'zelfmoordbos' had gekregen, omdat meerdere mensen zichzelf er van het leven hadden beroofd. De 25-jarige Amerikaan had onder meer het lichaam gefilmd van iemand die zich daar had verhangen.

Na een enorme lading kritiek verwijderde de vlogger het filmpje. Hij raakte diverse sponsors kwijt en werd tijdelijk geschorst door YouTube. Logan bood in november 2018 zijn excuses aan en maakte vervolgens een video over zelfmoordpreventie.

Filmproducent Planeless Pictures zegt in 2016 een deal met Logan te hebben gesloten voor een film. Hij zou naast hoofdrolspeler ook coproducent worden van Airplane Mode en een aantal andere influencers regelen om rollen te vertolken in de film.

Google stak geld in het project

Het plan was dat de film gedistribueerd zou worden via de sociaelmediaplatformen van de cast. Dat idee trok Google zo aan dat het bedrijf 3 miljoen dollar in het project zou hebben gestoken.

Na de ophef rond de vlog van Logan viel die deal echter in het water en liep Planeless Pictures de miljoeneninkomsten mis. Dat geld wil de producent nu terugzien van Logan.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).