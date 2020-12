NTR komt met een zevendelige docudrama over de geschiedenis van het Binnenhof. In De strijd om het Binnenhof komen verschillende politieke leiders aan bod die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de democratie.

De presentatie ligt in handen van Wouke van Scherrenburg. Onder anderen Jacoba van Beieren, Johan van Oldenbarnevelt, Pieter Jelles Troelstra en Pim Fortuyn zullen in de afleveringen besproken worden.

De serie is een combinatie van een historische documentaire gecombineerd met drama. In elke aflevering wordt een gebeurtenis uit het leven van een hoofdfiguur gedramatiseerd door regisseur Niek Barendsen. Onder anderen Pierre Bokma, Lies Visschedijk, Minne Koole en Gijs Scholten van Aschat vertolken een rol in de serie.

NTR heeft naast de serie een interactieve site gebouwd, die een virtueel Binnenhof moet voorstellen. Bezoekers kunnen verschillende kamers bezoeken onder leiding van oud-politicus Alexander Pechtold en politiek verslaggever Charlotte Nijs.

De strijd om het Binnenhof is vanaf 8 januari te zien op NPO2.