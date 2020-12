Adam Lambert en Tituss Burgess spelen hoofdrollen in de TikTok-musical Ratatouille. De musicalversie van de animatiefilm werd afgelopen maanden gecreëerd door TikTok-gebruikers en zal op Nieuwjaarsdag uitgezonden worden, meldt The Verge.

De hoofdrol van Remy wordt vertolkt door Burgess. Ook Wayne Brady, Kevin Chamberlin, Mary Testa en Priscilla Lopez spelen een rol in de musical. De opbrengst van de gestreamde show gaat naar liefdadigheidsorganisatie The Actors Fund.

De musicalversie van Ratatouille ontstond toen een Amerikaanse leerkracht als grapje een TikTok-filmpje opnam terwijl ze een liedje over Remy zong. Nadat dit opgepikt werd door een vlogger met tienduizenden volgers, werden tientallen liedjes geschreven en dansjes bedacht door andere TikTok-gebruikers. Ook componisten, decorontwerpers, kostuummakers, choreografen en Broadway-acteurs die al maanden thuiszitten, hielpen mee.

Patton Oswalt, de originele stem van Remy, is enthousiast over het project. "Het gaat echt gebeuren! Wat een geweldige manier om het jaar 2021 in te luiden!", schrijft de acteur op Twitter.

Disney is niet betrokken bij de musical, maar heeft volgens The Verge wel goedkeuring gegeven. De show wordt geproduceerd door Seaview Productions en wordt gepresenteerd in samenwerking met TikTok. De musical is te bekijken via TodayTix en tickets zijn te verkrijgen vanaf 4 euro.