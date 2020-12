Op Oudejaarsavond wordt er door televisiezenders traditioneel teruggeblikt op het afgelopen jaar en afgeteld naar het nieuwe jaar. Helemaal nu we dit jaar thuis zitten of slechts in hele kleine groepen samenkomen, zullen we veel tijd doorbrengen voor de buis. NU.nl zet al het televisievermaak op een rij.

MAX Oudejaarsshow

Wanneer: 17.10 tot 17.50 uur

Zender: NPO1

In de oudejaarsshow van MAX blikt komiek Ronald Snijders terug op "een jaar waarin al het normale absurd werd". Onder anderen Hans Klok, politiek commentator Kees Boonman en sportjournalist Hélène Hendriks zijn te gast. Met Edsilia Rombley wordt teruggeblikt op de alternatieve editie van het Songfestival én ze treedt op.

The Masked Singer Oud & Nieuw Special

Wanneer: 20.30 tot 22.10 uur

Zender: RTL 4

RTL 4 komt met een speciale extra editie van The Masked Singer. De ontknoping van deze special volgt om 23.30 uur, na de oudejaarsconference van Guido Weijers.

Maarten Spanjer: Ondertussen in 2020

Wanneer: 21.30 tot 22.25 uur

Zender: NPO2

In een persoonlijk jaaroverzicht neemt acteur en schrijver Maarten Spanjer het jaar 2020 onder de loep.

Rad van het Jaar: de leukste beelden

Wanneer: 21.45 tot 22.29 uur

Zender: NPO1

In de oudejaarsshow Rad van het Jaar ontvangt presentator Frank Evenblij zes bekende Nederlanders om de onvergetelijke en grappigste beelden van 2020 door te nemen. Dit jaar zijn Churandy Martina, Emma Wortelboer, Georgina Verbaan, Guus Meeuwis, Jan Slagter en Martijn Koning te gast.

Ik hou van Holland: 25 jaar SBS6

Wanneer: 21.50 tot 23.58 uur

Zender: SBS6

SBS6 vier het 25-jarig bestaan op Oudejaarsavond met een speciale editie van Ik hou van Holland. Linda de Mol duikt samen met onder anderen Wendy van Dijk, Johnny de Mol, Martien Meiland, Jeroen van der Boom en Piet Paulusma in het archief van de zender.

Oudejaarsconference Guido Weijers

Wanneer: 22.10 tot 23.30 uur

Zender: RTL 4

Guido Weijers houdt in deze live uitgezonden oudejaarsconference "een keiharde lachspiegel voor terwijl de wereld in de fik staat".

Oudejaarsconference: Youp van 't Hek - Korrel zout

Wanneer: 22.30 tot 23.50 uur

Zender: NPO1

Voor de tiende en laatste keer doet Youp van 't Hek de oudejaarsconference. In de laatste anderhalf uur van 2020 blikt hij terug op het afgelopen jaar.