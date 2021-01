De aftrap van een nieuwe reeks van de realityserie Big Brother heeft maandag bij RTL 4 en RTL 5 in totaal 1,3 miljoen kijkers getrokken volgens Stichting KijkOnderzoek. Big Brother: De Start eindigde daarmee op de derde plek in de lijst met best bekeken programma's.

Op RTL 4 keken er ruim een miljoen mensen naar de terugkeer van het realityprogramma. De uitzending op RTL 5, die gelijktijdig te zien was, werd bekeken door 327.000 mensen.

Het best bekeken programma was het NOS Journaal van 20.00 uur met 2,5 miljoen kijkers. De slimste mens, met 1,9 miljoen kijkers, maakte de top drie compleet.

Big Brother was van 1999 tot 2006 in verschillende seizoenen en versies op de Nederlandse televisie te zien. Het programma is inmiddels in 66 landen uitgezonden en verschijnt nog steeds in een aantal landen.

De acht bewoners betraden op 31 december het huis. Ook worden er nog twee andere bewoners toegevoegd, zo was maandag tijdens de startshow te zien. Vanaf dinsdag om 10.00 uur kunnen hun belevenissen worden gevolgd via een livestream op Videoland.