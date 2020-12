De eerste aflevering van het achtste seizoen van Heel Holland Bakt heeft 2.385.000 kijkers getrokken en is daarmee het best bekeken televisieprogramma van zondag 27 december.

Dit is bijna hetzelfde kijkersaantal als bij de openingsaflevering van het zevende seizoen in 2019. Het culinaire programma van Omroep MAX trok toen maar net iets meer kijkers: er stemden vorig jaar 2.395.000 personen af op het programma.

Het NOS Journaal van 20.00 uur en het journaal van 19.30 uur op RTL 4 maken met respectievelijk 1,8 miljoen en 1,1 miljoen kijkers de top drie van best bekeken televisieprogramma's compleet.

De laatste aflevering van Linda's Wintermaand op SBS6, waarin André Hazes en Natacha Harlequin te gast waren, trok voor het eerst dit seizoen minder dan een miljoen kijkers. 866.000 mensen stemden af op het programma.

De première van de nieuwe misdaadserie Doodstil, een spin-off van Penoza over personage Luther, wist 593.000 kijkers aan zich te binden en was daarmee goed voor plek achttien in de lijst van best bekeken programma's.