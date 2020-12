Presentatrice en documentairemaakster Linda Hakeboom erkende het risico dat ze voorzichtiger te werk zou gaan bij het maken van een documentaire over haar vriendin Nikkie de Jager, ook bekend als NikkieTutorials. De voordelen van de vriendschap overheersten echter, zo vertelt ze maandag in gesprek met AD.

"Aanvankelijk heb ik erg getwijfeld", aldus Hakeboom over het maken van de vierdelige documentaire NikkieTutorials: Layers of Me. "Het verschil met andere projecten is dat ik altijd begin met iemand die ik niet ken. Nu lag op de loer dat ik voorzichtiger te werk zou gaan om onze vriendschap niet te verpesten."

"Maar toen ik een keer met Nikkie op reis was naar Los Angeles en op het vliegveld uit alle hoeken en gaten mensen naar haar toe kwamen gerend voor een handtekening, dacht ik: Ik ben gek als ik hier geen camera op zet."

"Uiteindelijk heeft onze vriendschap vooral voordelen gehad. Alles wat ik filmde was meteen intiem."

'Geen sprong van blijdschap tijdens coming-out'

Hakeboom zegt dat ze als documentairemaakster geen sprongetje van blijdschap maakte toen De Jager in januari, na te worden gechanteerd, zich gedwongen voelde om bekend te maken dat ze transgender is. "Ik wist wel: als ik dit niet film, slaan we onszelf later voor de kop. Dus ik was ik er met mijn camera bij toen ze haar video opnam."

"Ik heb wel even op mijn lip gebeten. Maar het gesprek dat we daar hadden, is juist een van de meest dierbare scènes geworden."

NikkieTutorials: Layers of Me is vanaf maandag vier weken lang te zien op YouTube om 18.00 uur.