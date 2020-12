SBS6 zendt op 1 januari vanaf 12.00 uur live een registratie van de alternatieve nieuwjaarsduik uit, bevestigen de zender en Stichting Nieuwjaarsduiken dinsdag desgevraagd aan NU.nl.

We beginnen met een aftelmoment en vervolgens schakelen we naar het land", aldus Alex Schuttert, voorzitter van Stichting Nieuwjaarsduiken tegen NU.nl. Evelien de Bruijn gaat het programma presenteren. Een collega-presentator zal meedoen met de alternatieve nieuwjaarsduik.

Vanwege de coronacrisis kan de traditionele nieuwjaarsduik in de zee bij Scheveningen, inclusief navolging op verschillende plekken in het land, niet doorgaan. Levensmiddelenproducent Unox vulde als alternatief 25.000 soepblikken met zeewater. Belangstellenden kunnen die gebruiken voor een alternatieve zeeduik in een coronaproof setting.

De soepblikken waren in december binnen 24 uur op. "We hebben enkele tienduizenden blikken laten maken. Het is zolang de voorraad strekt, maar we gaan ervan uit dat er voldoende is", vermoedde de organisatie achter de traditionele nieuwjaarsduik voorafgaand aan de verspreiding.

De mensen die geen blik hebben, kunnen volgens Stichting Nieuwjaarsduiken toch meedoen aan de alternatieve nieuwjaarsduik. Een blik water met een snufje zout koud zetten is hiervoor voldoende.