Vanaf 1 januari krijgt actualiteitenprogramma Hart van Nederland zeven dagen per week een ochtendnieuwsbulletin met de nadruk op binnenlands nieuws. Mart Grol neemt op weekdagen de presentatie op zich maar wil geen 'nieuwslezer' genoemd worden, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

"Het woord nieuwslezer zit mij altijd een beetje dwars", aldus Grol. "Je bent bij een nieuwsprogramma presenterend journalist: samen met een team maak je van het nieuws een programma dat de kijker meeneemt in een pakkend verhaal."

"Ik erger me als iemand aan mij vraagt: wat ga je straks voorlezen? Als je de teksten van een ander oplepelt, gaan mensen dat horen." De presentator schrijft daarom zijn presentatieteksten zelf en denkt mee met de eindredacteur.

Grol komt iedere uitzenddag rond 3.30 uur aan in de studio. Samen met het Hart van Nederland-team kiest de presentator en journalist vervolgens de onderwerpen die vanaf 6.30 uur in een geüpdatete nieuwsbulletin komen. Ieder tien minuten durend bulletin begint met binnenlands nieuws, gevolgd door Minuutje Buitenland, het shownieuws en het weer.

Grol snapt het wel dat hij vaak de vraag krijgt of hij het niet lastig vindt zo vroeg aan zijn werkdag te moeten beginnen. Het vroege opstaan, om 2.30 uur, is voor de journalist echter geen probleem.

"Dit is wat ik als vak wil, als kind al. Het presenteren van een landelijk nieuwsprogramma is altijd een wens van mij geweest."

'Het broeit in Nederland'

Het Hart van Nederland-ochtendbulletin zou eigenlijk pas op 4 januari beginnen. Nadat premier Mark Rutte in december de nieuwe lockdown had aangekondigd, werd volgens Grol de knoop snel doorgehakt om al op 1 januari te beginnen.

"Het broeit in Nederland", legt Grol uit. "We gaan een bijzonder jaar in, waarbij vanwege de coronacrisis tijdens de jaarwisseling ook vuurwerk verboden is. Dan wil je juist 's ochtends al het nieuws verslaan en niet 's avonds."

Ochtendbulletin heeft op 1 januari extra lange aflevering

Het ochtendbulletin van Hart van Nederland is op werkdagen te zien van 6.30 tot 10.00 uur. Op zaterdag is de uitzending van het bulletin van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 uur tot 9.00 uur. Op 1 januari zendt het ochtendbulletin extra lang uit, van 7.00 tot 12.00 uur.

De presentatie van het Hart van Nederland-ochtendbulletin ligt doordeweeks in handen van journalist en presentator Mart Grol. In het weekend nemen Wolter Klok en Nadya Sewradj de presentatie voor hun rekening.