Mark Rutte is zaterdag uitgeroepen tot Taalstaatmeester van 2020. De jury prijst de toespraken van de premier, met in het bijzonder die van 14 december. Dat maakt juryvoorzitter André Appel bekend in het radioprogramma De Taalstaat op NPO1.

Historisch, zo wordt Ruttes recentste speech omschreven door Appel. "In die toespraak in het Torentje werd in zuivere, directe taal de situatie scherp geschetst", laat de jury weten. "Evenals de daaruit voortvloeiende maatregelen, die hij in rustige (metaforenvrije) taal adequaat toelichtte."

De jury haalt ook aan hoe de premier werd afgeleid door een demonstratiegroep, die buiten moedwillig lawaai maakte. "Dat de premier aanvankelijk enigszins van zijn stuk werd gebracht door rellende demonstranten, maakte hem alleen maar menselijker."

Rutte zat aanvankelijk niet bij de genomineerden, die op 12 december bekend werden gemaakt. Vanwege zijn toespraak werd hij toegevoegd als elfde naam op de lijst. Onder de genomineerden zaten ook Irma Sluis, Arjen Lubach en Diederik Gommers. Daarnaast maakten Ernst Kuipers, Coen Verbraak, Ilja Leonard Pfeiffer, Jacco Vonhof, Fidan Ekiz, Arnon Grunberg en Rosanne Hertzberger nog kans op de titel Taalstaatmeester.