De kersttoespraak van Willem-Alexander is op vrijdagmiddag door zo'n 1,5 miljoen live op televisie bekeken. De latere herhaling om 18.00 uur trok nog eens 765.000 kijkers. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De meeste mensen stemden live af op NPO1 voor de toespraak, waarin de koning onder meer zei dat er ruimte moest zijn voor nuance en redelijkheid. Bijna 300.000 mensen bekeken de speech via andere zenders.

NPO1 trok de hele avond kijkers met verschillende kerstprogramma's. De special van Boer zoekt Vrouw werd de best bekeken kerstshow van de vrijdagavond, met 1,3 miljoen kijkers. De speciale uitzending van Beste zangers zat daar met 917.000 kijkers net onder. Eerder op de avond keken er 732.000 mensen naar Stralend Kerstfeest: Night of the lights.

Het NOS Journaal van 20.00 uur werd, zoals vaker het geval is, het best bekeken programma van de vrijdagavond. Ruim 1,6 miljoen mensen keken naar die nieuwsuitzending. Ook spelshow De slimste mens eindigde weer op een hoge plek, met ruim 1,2 miljoen kijkers.

De best bekeken kerstfilm op televisie was All You Need is Love. Op RTL 4 keken 603.000 mensen naar die romantische comedy, gebaseerd op de populaire televisieshow met Robert ten Brink.