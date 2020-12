Zo'n 2.042.000 mensen keken donderdag naar de kerstspecial van All You Need Is Love op RTL 4, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het programma, waarin geliefden of familieleden die door afstand van elkaar gescheiden zijn weer worden herenigd door Robert ten Brink, staat daarmee op nummer twee in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. De kerstspecial van All You Need Is Love werd dit jaar beter bekeken dan vorig jaar, toen het programma 1,8 miljoen mensen aan zich wist te binden.

Kerst met de familie Meiland op SBS6 trok ruim een miljoen kijkers en staat daarmee op de zevende plek in de lijst.

Naar De Nationale Kerstavond op NPO1 keken zo'n 784.000 mensen, waarmee het programma op de zeventiende plek in de kijkcijferlijst terechtkomt. Joris Linssen was donderdagavond te zien als verteller van het kerstverhaal. Hij verving Johnny de Mol, die enkele dagen eerder positief was getest op het coronavirus.

Het best bekeken programma van Kerstavond was het NOS Journaal van 20.00 uur. Ruim 2,1 miljoen mensen stemden hierop af. De slimste mens maakt de top drie compleet met ruim 1,3 miljoen kijkers.