Gaby Blaaser gaat een spin-off van de Videoland-serie Prince Charming presenteren. In Date or No Date gaat de 34-jarige actrice een date zoeken voor afvallers van het datingprogramma.

In Prince Charming proberen tien vrijgezelle mannen het hart te veroveren van de 29-jarige Marvin Wijnans. In de spin-off blikt Blaaser terug met de afvaller uit de meest recente aflevering op hun tijd in Sicilië, waar het programma werd opgenomen.

Ook probeert ze iedere aflevering middels een matchingspel een andere geschikte date te vinden voor de afvaller.

Blaaser was afgelopen jaar zelf te zien als vrijgezel in de serie Bachelorette op Videoland, maar haar relatie met winnaar Joey van Herle hield geen stand na de opnames.

Date or No Date is vanaf vrijdag 1 januari te zien op Videoland.