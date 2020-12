De actie 3FM Serious Request: The Lifeline, die dit jaar voor het laatst voor het Rode Kruis werd gedaan, heeft 1.601.923 euro opgeleverd. Het eindbedrag is donderdagavond bekendgemaakt in Enschede, waar zes dj's van NPO 3FM zaten opgesloten op Vliegveld Twenthe.

De opbrengst komt dit jaar ten goede aan de medische hulp tijdens de coronacrisis. In tegenstelling tot de afgelopen twee jaar werden de dj's die dit jaar deelnamen aan Serious Request: The Lifeline weer opgesloten. In de afgelopen edities werd een wandeltocht door heel Nederland gemaakt om geld op te halen.

Ditmaal moest het team bestaande uit Frank van der Lende, Eva Koreman, Sander Hoogendoorn, Sophie Hijlkema, Rob Janssen en Wijnand Speelman wel de hele duur van de actie een loopband in beweging houden. De dj's werden afgelopen vrijdag opgesloten.

Van der Lende en Koreman lieten voor de actie aan NU.nl weten te hopen dat de saamhorigheid die ze voelden tijdens de eerste lockdown het zou winnen van de verdeeldheid onder het volk die ze in de afgelopen maanden opmerkten. "Ik weet dat het een grote wens is en noem me naïef, maar ik ben nu eenmaal ambitieus. Ik zie het dichter bij elkaar brengen van mensen echt als een persoonlijk doel en dat geldt ook voor Eva", aldus Van der Lende toen.

Vorig jaar leverde de actie, die toen werd gedaan voor slachtoffers van mensenhandel, ruim 1,4 miljoen euro op.