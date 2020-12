De EO zendt op Eerste Kerstdag het kerstprogramma Stralend Kerstfeest uit: een avond met muziek, een persoonlijke vertelling van het kerstverhaal en diverse gasten. Dit jaar is het vooral een feest van hoop, vertelt presentator Bert van Leeuwen aan NU.nl.

Stralend Kerstfeest is ondanks alle coronabeperkingen een spektakel: in een kerstdecor zingen Jim Bakkum, Ruth Jacott en Marlijn Weerdenburg kerstliederen, terwijl driehonderd computergestuurde drones de lucht in gaan om het kerstverhaal te illustreren. Maar de ware sterren van de avond zijn volgens Van Leeuwen de gasten die hij in de aanloop naar het programma interviewde.

"Het zijn mensen die iets heftigs hebben meegemaakt dit jaar, en wel een steuntje in de rug konden gebruiken", vertelt hij. "Stuk voor stuk verdienen ze een mooie verrassing, die ze dan ook krijgen in het programma."

De rode draad is het kerstverhaal van Maria, verteld door Dolores Leeuwin. Belangrijke thema's uit dat kerstverhaal, zoals moederliefde en veerkracht, worden in Stralend Kerstfeest doorgetrokken naar het nu.

Van Leeuwen: "We hebben telkens gezocht naar parallellen. Zoals Maria bijvoorbeeld de onverwachte boodschap krijgt dat ze in verwachting is van Jezus, zo interviewde ik een vader die een bericht kreeg over zijn gezondheid dat zijn leven volledig op z'n kop zette."

"Ook ontmoette ik Stephanie, een jonge vrouw die verschrikkelijke dingen heeft meegemaakt in haar leven. Een van de weinige mensen die er altijd voor haar is geweest is Annelies, haar zwaar gehandicapte tweelingzus. Als ik dan de liefde tussen die twee zie, hoe gek ze zijn op elkaar, dan denk ik: zelfs als je dit allemaal meemaakt kun je er blijkbaar bovenop komen. Na het zien van zo'n verhaal zouden we ons allemaal een stuk minder druk maken om de kleine dingen waar we mee zitten."

'Kerst is het feest van de vrede'

Dat Kerst er voor iedereen in dit onrustige jaar wat anders uitziet dan normaal, biedt volgens Van Leeuwen ook een nieuw perspectief.

"Kerst is het feest van de vrede, maar in deze tijd is het wat mij betreft ook het feest van hoop. De mensen die ik in mijn programma ontvang, laten stuk voor stuk zien dat je dingen in het leven kunt meemaken die niet fijn zijn, maar dat er altijd hoop is op betere tijden."

Zelf denkt hij voorzichtig al aan het kerstfeest van 2021. "Mijn telefoon liet me een foto zien van afgelopen jaar, toen we nog met de hele familie bij elkaar zaten. Ik heb 'm meteen doorgestuurd naar iedereen, met de boodschap: laten we hopen dat het er volgend jaar weer een beetje zo uitziet."