Carole Baskin, de vrouw uit de Netflix-serie Tiger King, zal binnenkort centraal staan in een nieuwe televisieserie over haar dierenopvang Big Cat Rescue, zegt ze tegen The Guardian.

De 59-jarige Baskin zegt dat de serie voornamelijk zal gaan over de zorg voor de vijftig tijgers, leeuwen en andere katachtigen die zij en haar medewerkers opvangen in Big Cat Rescue in de Amerikaanse staat Texas.

Details over de opnames en wanneer en waar de serie uiteindelijk te zien zal zijn, worden niet gedeeld.

Baskin werd bekend door de Netflix-serie Tiger King. Die serie ging over de twee concurrerende dierenasielondernemers Baskin en Joe Exotic.

In gesprek met de Britse krant zegt Baskin dat de makers van de serie erop uit waren haar als een slechte persoon af te schilderen. "Maar als je vijf minuten met me praat, zul je beseffen dat het echt mijn missie is om de uitbuiting en het bezit van tijgers, panters en leeuwen te laten stoppen."

Momenteel zit Exotic een celstraf van 22 jaar uit wegens dierenmishandeling en het inschakelen van een huurmoordenaar om zijn aartsrivaal Baskin om het leven te brengen. Het moordplan mislukte.