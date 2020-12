Fidan Ekiz zegt in een interview met de Volkskrant het jammer te vinden dat ze Wilfred Genee niet meer spreekt. Ze heeft hem niet meer gesproken sinds hij eind juni een discussie met haar en Jeroen Pauw heeft gevoerd in talkshow Op1.

"Ik vind het ook heel jammer dat hij (...) alleen maar via andere tv-shows aangeeft hoe verschrikkelijk hij mij vindt. Zeg het dan face to face", aldus Ekiz.

In de uitzending van Op1 bediscussieerden ze de grap over rapper Akwasi die Johan Derksen kort daarvoor in het programma Veronica Inside had gemaakt en hoe Genee daarmee was omgegaan. De presentator voelde zich in de bewuste uitzending enigszins miskend, omdat hij kritisch bevraagd werd.

"Wat ik hier wel apart aan vind trouwens, ik heb van jullie allebei (Ekiz en Pauw, red.) een appje gekregen dat jullie het een hele goede uitzending vonden. Nu wekken jullie de indruk alsof ik iets gedaan heb dat verboden was", aldus Genee.

'Het was totaal niet mijn intentie'

Ekiz laat in gesprek met de Volkskrant weten dat ze niet de intentie had om de VI-presentator aan te vallen.

"Ik moet mezelf kunnen zijn en daar past bij dat ik af en toe iets aanzwengel. (...) Soms denk ik te weinig na. Dat gebeurde bij Wilfred Genee. Het was totaal niet mijn intentie om hem aan te vallen."

Ze betreurt het dan ook dat hij na de uitzending meer kritiek te verduren kreeg. "Hij heeft later nog meer bagger over zich heen gekregen, dat was niet mijn bedoeling. Waar het mij om ging is: waarom laten we ons onder druk zetten om alleen nog maar politiek correct te zijn? Waarom moet Derksen tegenwoordig helemaal kapot worden gemaakt om zo'n grap?"