Ruud Gullit zou in zijn tijd als international niet het programma Veronica Inside hebben geboycot. De huidige selectie doet dat wel uit onvrede over uitspraken van de presentatoren, maar volgens Gullit verbreken ze daarmee de dialoog.

De oud-voetballer van onder meer Feyenoord, AC Milan en Chelsea gelooft daarnaast niet in boycots.

"Als aanvoerder was ik juist de dialoog aangegaan met Johan Derksen (vaste tafelgast, red.) Zonder emoties, gewoon met argumenten. Maak duidelijk hoe je het voelt, hoe jij tegen zo'n grap en tegen dit onderwerp aankijkt. Alleen door naar elkaar te luisteren, ontstaat er begrip. Dat is misschien niet de makkelijkste weg, maar het is sterker dan de deur dichtgooien."

De spelers van het Nederlands elftal, Jong Oranje en de Oranjevrouwen boycotten Veronica Inside sinds afgelopen zomer. Zij hekelen de in hun ogen racistische uitspraken in het programma.

Veel spelers, onder wie Oranjeaanvoerder Virgil van Dijk, reservecaptain Georginio Wijnaldum en Merel van Dongen van de Oranjevrouwen, deelden destijds op hun socialemediakanalen een afbeelding met de mededeling dat de internationals zich niet meer laten interviewen door Veronica Inside.

'Willen we voetballers die niks meer zeggen?'

Wel juicht de 58-jarige Gullit het toe dat voetballers als Denzel Dumfries en Memphis Depay dit jaar Black Lives Matter-demonstraties in Nederland bijwoonden.

"Maak je vooral hard voor je idealen, want als voetballer heb je een podium. Ik heb dat zelf ook vaak gedaan in mijn spelerstijd, toen apartheid nog bestond in Zuid-Afrika en Nelson Mandela jarenlang gevangen zat. Het raakte me, dus ik probeerde me uit te spreken", herinnert de voormalige profvoetballer zich.

"De bevlogenheid van Memphis en Dumfries, dat is toch mooi? Of willen we voetballers die niks meer zeggen, die nergens voor staan?"