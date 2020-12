Robert ten Brink heeft woensdag gemiddeld 510.000 kijkers weten te bereiken met de slotaflevering van zijn nieuwe programma Merry Little Christmas, meldt Stichting KijkOnderzoek. Een week eerder keken nog 970.000 mensen naar de eerste aflevering van het tweeluik.

Het amusementsprogramma van RTL 4, waarin kerstdorpbouwers samen met miniatuurbouwers proberen het mooiste kerstdorp te creëren, eindigde woensdag op de 23e plek in de lijst met de best bekeken televisieprogramma's. Een week eerder behaalde Merry Little Christmas nog een zevende plek.

Ten Brink nam de presentatie van Martijn Krabbé over omdat die besmet bleek met het coronavirus. In de jury van het amusementsprogramma zit onder anderen Loretta Schrijver.

Het best bekeken programma van woensdag was het NOS Journaal van 20.00 uur, met gemiddeld 2.375.000 kijkers. De kennisquiz De slimste mens (1.698.000) en het NOS Journaal van 18.00 uur (1.385.000) maken de top drie compleet.