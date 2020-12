Özcan Akyol is vanaf 3 januari, tussen 0.00 en 1.00 uur, weer op Radio 1 te horen met het interviewprogramma Onze Man in Deventer, meldt BNNVARA woensdag.

"Ik kijk er ontzettend naar uit om weer een bonte stoet aan interessante mensen bij mij in mijn woonkamer te mogen ontvangen voor een goed gesprek", aldus Akyol in het persbericht.

In totaal zullen er 38 afleveringen uitgezonden worden. Het radioprogramma werd in 2019 benoemd tot beste nachtprogramma van het jaar.

In het afgelopen jaar voerde auteur en interviewer Akyol in zijn huis in Deventer gesprekken met onder anderen Ab Osterhaus, Freek de Jonge, Manon Uphoff en Dione de Graaff.