De opnames werden steeds opnieuw uitgesteld en even leek het erop dat er geen seizoen van Wie is de Mol? mogelijk was binnen de beperkingen die vanwege het coronavirus worden opgelegd. Maar het is toch gelukt: op 2 januari start het 21e seizoen van WIDM?, dat plaatsvond in Tsjechië. NU.nl mailt met Rik van de Westelaken over dit bijzondere seizoen.

Een seizoen opnemen in coronatijd, dat moet ingewikkeld zijn. Welke voorzorgsmaatregelen hebben jullie moeten nemen?

"We hebben van tevoren tegen elkaar gezegd: we maken alleen een nieuw seizoen als het veilig en verantwoord is. Daar hebben we een speciaal protocol voor ontwikkeld, dat vergelijkbaar is met de maatregelen die gelden voor het maken van speelfilms en tv-series in coronatijd. Dus de kandidaten en crew zijn voor opnames getest, net als lokale producers en chauffeurs."

"We zijn als een grote 'bubbel' op pad gegaan, waarbij we op veilige afstand bleven van buitenstaanders. Onze apparatuur en handen werden steeds ontsmet, de crew droeg mondkapjes. Ook was er een arts aanwezig die ons regelmatig heeft getest. We zijn heel blij dat iedereen zich aan het protocol heeft gehouden en weer gezond thuisgekomen is."

Wat merk ik als kijker van de restricties en maatregelen? Zijn er andere opdrachten omdat de kandidaten bijvoorbeeld niet de hulp van de lokale bevolking konden inschakelen?

"Opdrachten met de lokale bevolking, zoals in China op een markt of in Italië met een groot diner, die konden we inderdaad dit seizoen niet doen. Maar de redactie heeft gelukkig genoeg andere spannende opdrachten bedacht. Je zult zien dat de kandidaten nog wel tussen de mensen komen, maar dat is dan steeds in de buitenlucht, op afstand en/of met mondkapje. Maar als ik naar de afleveringen kijk, voelt het niet alsof we concessies hebben moeten doen. Sterker nog: ik had dit jaar graag kandidaat willen zijn."

Ik kan me voorstellen dat de groepsdynamiek ook verandert, nu iedereen al maanden in een wereld leeft waar zelfs een kleine aanraking niet mogelijk is. Wat merkte jij daarvan?

"Omdat we in een bubbel werkten, mochten de kandidaten in principe dicht bij elkaar zijn elkaar aanraken. Maar ik denk dat iedereen in eerste instantie toch wat terughoudend was. Dat is waarschijnlijk ook terug te zien. Toch lopen de emoties soms hoog op, dan kan een troostende arm heel prettig zijn."

Onder Molloten was al vrij snel bekend dat dit seizoen zou plaatsvinden in Tsjechië. Daarbij worden fans ieder jaar beter in het ontdekken van de kandidaten. Hoe houden jullie daar als makers rekening mee?



"Eerlijk gezegd komen we elk seizoen tijdens de opnames wel Nederlanders tegen. De meeste mensen zijn heel sportief en houden geheim wat ze hebben gezien, omdat ze beseffen dat elk snippertje informatie dat vroegtijdig naar buiten komt het kijkplezier van anderen kan verpesten. Daar denkt blijkbaar niet iedereen hetzelfde over."

"Wat betreft de kandidaten: onze Molloten zijn buitengewoon vaardig in het zoeken naar potentiële kandidaten en ze hebben altijd wel een paar namen goed. Maar ja, dat weten ze pas zeker als wij de deelnemers bekendmaken."

Molloten zijn ook kritisch. Veel mensen zeiden na de bekendmaking van de kandidaten op sociale media: 'Ik ken niemand van de BN'ers en het is ook niet erg divers.' Hoe reageer jij op dat soort kritiek?

"We zoeken altijd naar een gevarieerde groep van deelnemers, uit verschillende disciplines, die zich op hun eigen vakgebied onderscheiden hebben. Dat zijn meestal geen wereldberoemde Nederlanders en dat is ook helemaal niet ons streven. Je wil een leuke, enthousiaste groep kandidaten, met verschillende achtergronden. Dat is ook dit jaar gelukt: van schrijver tot kunstenaar, van journalist tot sportvrouw. Overigens hoor ik elk jaar mensen zeggen dat ze kandidaten niet kennen, maar dat is na een paar afleveringen wel anders, haha."

Het lijkt er niet op dat 2021 een jaar wordt waarin alles gewoon weer kan. Is het dan extra fijn dat je zo'n programma toch kunt blijven maken?

"We hebben allemaal een pittig jaar achter de rug en ik hoop dat 2021 beter zal zijn. Toen we in oktober bekendmaakten dat we een nieuw seizoen hadden gemaakt, zijn we overspoeld met enthousiaste reacties. Ik merk dat mensen behoefte hebben aan afleiding van alle sores, aan wat plezier. Maar ook aan iets dat verbindt, dat mensen weer samenbrengt."

"Als onze nieuwe seizoen daar ook een beetje voor kan zorgen, ben ik heel blij. Ik denk dat ik voor al mijn collega's spreek als ik zeg dat het ontzettend dankbaar is om een programma te maken waar zoveel mensen naar uitkijken."

Het is inmiddels 2021. Hoe kijk jij naar het nieuwe jaar? Wat zijn je verwachtingen?

"Wie durft er na 2020 nog hardop zijn verwachtingen uit te spreken, haha. Als ik iets heb geleerd in het afgelopen jaar, dan is het dat alles elk moment totaal anders kan lopen. Ik hoop dat we in 2021 het coronavirus langzaam maar zeker de baas worden, dat de druk op onze gezondheidszorg minder wordt en dat we tijd en ruimte hebben om ons te bezinnen op de toekomst."

"Het lijkt nu wel alsof elke gebeurtenis ons polariseert en ik gun ons allemaal een periode dat de druk van de ketel gaat. En als een nieuw seizoen van Wie is de Mol? daarbij kan helpen, dan is dat mooi meegenomen."