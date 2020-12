Bibi Breijman, die dinsdag werd uitgeroepen tot winnaar van Het Perfecte Plaatje, heeft vooralsnog geen plannen om van het fotograferen haar werk te maken. De influencer heeft al wel een aantal plannen om er verder mee te oefenen, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

"Met fotograferen ga ik zeker door, maar dan als hobbyist", zegt Breijman. "Ik ga er geen geld voor vragen, tenzij het een opdracht is die bij me past, dan wil ik erover nadenken."

Het schieten van de cover voor een album van haar vriend, zanger Waylon, ziet ze zichzelf nog wel doen. "Dan kan ik met hem overleggen en hij zou eerlijk zeggen wat hij wel en niet mooi vindt. Maar ik vind het voor nu nog best eng om een professionele klus te doen. Misschien moet ik daar nog wat zelfvertrouwen in krijgen."

Er staan al wat fotografietrips op Breijmans planning, waaronder een bezoek aan Ameland, waar een deel van de finale van Het Perfecte Plaatje opgenomen werd. "Ik vond het daar zo mooi, dus ik neem mijn oma ermee naartoe. Om vogels te spotten of zo, haha. Het lijkt me de perfecte combinatie om tot rust te komen. Lekker wandelen en om je heen kijken, één worden met de natuur. Daar wordt niemand slecht van, toch?"

Een van de winnende foto's, die Bibi Breijman maakte op Ameland. Een van de winnende foto's, die Bibi Breijman maakte op Ameland. Foto: Bibi Breijman

'Stemmetjes van jury gaan nooit meer weg'

Voordat Breijman meedeed aan Het Perfecte Plaatje was ze al veel aan het fotograferen. "Maar net zoveel als iedere andere vader of moeder. Als je een kind hebt, blijf je klikken omdat je alles zo leuk vindt. Door Het Perfecte Plaatje kijk ik nu wel anders naar de foto's die ik maak - de stemmetjes van Cynthia en William (Boll en Rutten, de juryleden, red.) gaan nooit meer uit mijn hoofd, haha."

Het meest trots is Breijman op de foto's die ze maakte van haar oma, een drieluik dat de influencer moest maken over haar roots. Haar oma zat als kind in een jappenkamp en op de foto's is onder meer te zien dat zij samen met haar zoon, Bibi's vader, een bezoek brengt aan het Indisch Monument in Den Haag.

"Dat was veel meer voor mij dan een opdracht uit een wedstrijd. Inmiddels is er veel gebeurd, haar man is ernstig ziek geworden en overleden. Ik was al close met haar, maar onze band is nog sterker geworden omdat ze me voor de foto's over haar verleden heeft verteld en me in vertrouwen heeft genomen. Ook haar partner leefde zo mee. Na de uitzending kreeg ik ontzettend veel reacties van mensen met soortgelijke verhalen, die bijvoorbeeld het jappenkamp overleefd hebben."

Ook houdt Breijman goede herinneringen over aan het team en haar medekandidaten. "We waren hecht, dat komt misschien toch door de gekke tijd waarin je dit samen doet. Ik ben heel dankbaar dat het team zoveel moeite heeft gedaan om dit in goede banen te leiden. Als iemand klachten had, moest iedereen weer worden getest en zat de productie tot diep in de nacht te werken. Dan ga je ook niet lopen zeuren over een iets te onscherpe foto, maar geniet je juist meer van zo'n wedstrijd, omdat het echt een cadeautje is."