Joris Linssen neemt donderdagavond tijdens De Nationale Kerstavond de rol van verteller over van Johnny de Mol, omdat De Mol positief getest is op het coronavirus. Dat meldt KRO-NCRV woensdag.

"Helaas zorgt deze coronatijd ervoor dat we soms met onverwachte ontwikkelingen worden geconfronteerd", reageert Linssen in een persbericht van KRO-NCRV. "Nu Johnny de Mol geveld is door corona vertel ik u mijn alternatieve versie van het kerstverhaal, dat misschien wel actueler is dan ooit."

Het verhaal wordt live verteld vanuit de Domkerk in Utrecht. Verschillende artiesten, onder wie Edsilia Rombley, Simone Kleinsma, Tommie Christiaan en Buddy Vedder, zingen kerstliedjes ter ondersteuning van het kerstverhaal.

De omroep liet eerder weten dat De Mol gewoon als verteller te zien zou zijn, nadat het nieuws naar buiten kwam dat zijn ex-vriendin Shima Kaes aangifte tegen hem had gedaan van mishandeling en poging tot doodslag.