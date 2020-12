1,66 miljoen mensen hebben dinsdagavond gezien hoe Stefano Keizers en Bibi Breijman het tegen elkaar opnamen in de finale van Het Perfecte Plaatje, een record voor het programma. De fotografiewedstrijd werd gewonnen door de vlogger.

Breijman zei "superblij" te zijn met de winst. "Is dit echt?", reageerde ze verrast. In de finale nam ze het op tegen cabaretier Stefano Keizers, die tweede is geworden. Dankzij haar winst mag de 29-jarige Breijman een fotoreportage maken voor National Geographic.

Het seizoen werd dit jaar bijzonder goed bekeken en dat is ook te zien in de kijkcijfers van de finale: in 2019 keken nog bijna 900.000 mensen naar de ontknoping.

Naar Kerst met de familie Meiland keken 1,19 miljoen mensen, naar de uitzending van Het Knoop Gala 783.000 mensen.

Dinsdagavond werd alleen het NOS Journaal van 20.00 uur beter bekeken dan Het Perfecte Plaatje: 2,66 miljoen mensen keken naar de nieuwsuitzending.