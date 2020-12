Bij The Academy, de organisatie achter de Oscars, is een recordaantal van 215 documentaires binnengekomen van makers die hopen op een Oscar. Dat zijn er tientallen meer dan in eerdere jaren, terwijl de termijn voor inzendingen pas in januari sluit.

Documentaires zitten al een paar jaar in de lift, maar de stijging van dit jaar lijkt ook een gevolg van de aangepaste regels van The Academy. Vanwege de uitbraak van COVID-19 en de daaropvolgende bioscoopsluitingen hoeven documentaires voor deze editie niet in een filmhuis in Los Angeles of New York gedraaid te hebben.

Wel moeten ze geselecteerd zijn voor een festival, waarbij virtuele evenementen ook meetellen. In eerdere jaren konden alleen documentaires die prijzen hadden gewonnen op bepaalde festivals meedingen naar een Oscar.

Het recordaantal inzendingen voor de Academy Award voor beste documentaire stond op 170, in 2017. Vorig jaar werden er 159 documentaires ingestuurd en kwam American Factory, geproduceerd door het televisiebedrijf van Barack en Michelle Obama, als winnaar uit de bus.