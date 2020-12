Humberto Tan gaat vanaf augustus 2021 de Champions League-wedstrijden op RTL 7 presenteren, laat RTL desgevraagd aan NU.nl weten.

"We zijn ontzettend blij dat de Champions League naar ons komt. Het nieuws is nog vers. Op dit moment zitten we nog volop in een Europa League-seizoen en daar ligt de focus. Hoe we de Champions League-avonden vorm gaan geven, gaan we de komende maanden bekijken, maar het klopt dat Humberto daar een rol in gaat spelen", zegt een woordvoerder van de zender.

Vorige week werd bekend dat de Champions League vanaf het seizoen 2021/2022 te zien is op RTL 7. RTL neemt de uitzendrechten over van Talpa, waar vanaf de komende zomer de Europa League en de nieuwe Europa Conference League worden uitgezonden.

Zowel de Champions League-rechten van RTL als de Europa League-rechten van Talpa gelden voor drie jaar. Het is voor het eerst dat de Champions League, die in 1992 de eerste editie kende, wordt uitgezonden op RTL. Het miljoenenbal verhuisde in 2015 van de NOS naar Talpa, waar het eerst op Veronica en daarna op SBS6 te zien was.