SBS zendt vanaf 9 januari negen weken lang elke zaterdagavond een cabaretshow uit. Onder anderen Brigitte Kaandorp en Lenette van Dongen behoren tot de cabaretiers wier shows op SBS6 te zien zullen zijn.

De reeks cabaretshows begint met de televisiepremière van de voorstelling Numero Uno van Ronald Goedemondt. Een week later is het de beurt aan Kaandorp wier voorstelling Eh... in première gaat. Verder zijn Van Dongen en Patrick Laureij te zien met voorstellingen die nog niet eerder op televisie werden vertoond.

In februari worden nog shows van Najib Amhali, Henry van Loon, Jochen Otten, René van Meurs en Rayen Panday vertoond.

De cabaretvoorstellingen zijn iedere zaterdag om 20.30 uur te zien bij SBS6.