Chantal Janzen vindt het soms moeilijk om geen reactie achter te laten op socialemediaberichten, als televisiecollega's klagen over veranderende arbeidsomstandigheden door de coronacrisis. De presentatrice vindt dat de televisiesector weinig te lijden heeft gehad het afgelopen jaar.

"Als één sector niet mag klagen over dit jaar, dan is het wel de televisiesector", stelt Janzen in gesprek met NU.nl.

"Als een collega dat wel doet op sociale media, of als hij of zij op vakantie is of klaagt dat-ie niet kan gaan, moet ik echt mijn best doen om daar niet pittig op te reageren. Het is allemaal wat minder gezellig, met minder mensen om ons heen, maar we kunnen gewoon ons werk doen. De televisiebranche pakt de maatregelen goed op. Er wordt goed geluisterd naar wat wel en niet mag."

De bekende gezichten in de entertainmentsector hebben wat Janzen betreft ook een voorbeeldfunctie. "Zeker als BN'er zijnde. Mensen kijken toch hoe wij het doen."

Presentatrice blikt vooruit op Eurovisie Songfestival

De presentatrice kijkt zelf terug op een goed jaar, waarin ze te zien was in programma's als Oh! Wat een jaar en de show rondom het geannuleerde Eurovisie Songfestival. "Dat laatste had ik mezelf natuurlijk heel anders voorgesteld, met een kolkende massa mensen en fans. Maar we hebben alsnog een vervangend programma voor 43 landen mogen maken, hoe gaaf is dat?"

Janzen is benieuwd hoe het Eurovisie Songfestival volgend jaar vorm krijgt, nu de coronacrisis voorlopig nog niet voorbij lijkt te zijn. "Als we nog een keer zo'n een uitgeklede versie maken, dan is dat maar zo. Ik vind het fantastisch dat men hier steeds creatiever in wordt, voor het vinden van een alternatieve oplossing. Het zou natuurlijk wel heel fijn zijn als er publiek bij kan zijn en we de hardcore Songfestival-fans gelukkig kunnen maken."

Zijn er nog dingen die de presentatrice in het nieuwe jaar wil gaan doen? "Ik zou nog wel een hele grote spelshow willen maken. Echt een doe-show voor families met dingen als groene zeep-banen, daar was ik vroeger groot fan van. Maar dat is ook inherent aan veel publiek, ik ga dat niet maken voordat alles weer mag."