Chantal Janzen heeft er dankzij de presentatie van Beat the Champions een nieuwe vaardigheid bijgekregen. De presentatie leerde heel snel te praten, omdat ze de vragen van de nieuwe kennisquiz in een rap tempo moet voorlezen, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

De deelnemers van Beat the Champions hebben een brede kennis en moeten het opnemen tegen de 'champions': vijf net zo slimme mensen, onder wie wetenschapsjournalist Diederik Jekel. In de laatste ronde gebeurt dat in een race tegen de klok, waarbij er een enorm hoog prijzenbedrag te winnen valt.

"Wie het eerst de nul seconden aantikt, heeft verloren. Het spant er eigenlijk om of ik de vragen wel snel genoeg voorlees", vertelt Janzen in gesprek met NU.nl." Je voelt je dus enorm verantwoordelijk, want het kan er van mij afhangen of de kandidaat een groot bedrag wint - of niet. Ik heb er een nieuwe vaardigheid mee ontwikkeld, ik kan nu een stuk sneller praten, haha."

Het zorgde af en toe voor een hoop gelach op de werkvloer. "De opnameleider van het programma kreeg af en toe de slappe lach omdat hij mijn lippen niet meer zag bewegen. Ik dacht nog: als ik de vragen voor de champions iets langzamer voorlees, dan geef ik de kandidaat wat meer kans. Maar dat lukt niet: het is alsof je aan het hardlopen bent op een apparaat. Je kunt niet langzamer lopen, want dan val je ervanaf."

25 Bekijk de trailer van Beat the Champions

'Maakt me niet uit wat de concurrentie doet'

Het presenteren van een kennisquiz stond al lang op Janzens lijstje. "Toevallig vertelde ik de dag voordat ik hiervoor werd gevraagd aan Peter (van der Vorst, programmadirecteur, red.) dat ik het heel leuk zou vinden om eens een echte kennisquiz te presenteren. Een quiz met een tijdsdruk, spanning en waarin je mensen veel geld kunt laten winnen. Ik hou van programma's als Eén tegen 100 en BankGiro Miljonairs."

Maar het presenteren van een quiz is toch een andere tak van sport dan er op de bank naar kijken, erkent de presentatrice. "Je hebt weinig handvaten, er zit geen hele show omheen, dus je moet er zelf heel erg iets van maken. Maar dat wil ik zo graag leren. Bij andere programma's beheerste ik al wel wat er moest gebeuren, maar dit is nieuw. We staan gepland tegenover het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt, maar voor het eerst maakt het me niet uit wat de concurrentie doet."

Janzen en de kijker worden tijdens het programma gebombardeerd met feitjes. Onthoudt de presentatrice daar wel iets van? "In de finale zeker niet - ik ben alleen bezig met de vragen zo snel mogelijk uit mijn bek te krijgen. Bij de multiplechoicevragen lukt dat beter. Ik merkte wel dat het heel frustrerend is dat de kandidaten een fout antwoord geven, dat je zelf wel weet. Het liefst zou ik willen knipogen om de kandidaat een seintje te geven. Maar meer dan 'Weet je het zeker?' vragen kan ik helaas niet doen."

Het heeft Janzen niet geïnspireerd om zelf vaker mee te doen aan een triviaspel of pubquiz. "Ik vind het veel lekkerder om te leiden. Ik wilde vroeger ook altijd Jack van Gelder zijn. Het spel becommentariëren en leiden vind ik fantastisch."

Beat the Champions is vanaf 3 januari elke zondag om 20.00 uur te zien op RTL 4.