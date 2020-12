Qmusic en NU.nl gaan vanaf januari samenwerken bij de totstandkoming van de nieuwsbulletins op de radiozender. Het Qmusic-nieuws door NU.nl is elk uur te horen en tijdens de ochtend- en middagshow elk half uur.

De Qmusic-nieuwslezers Anne-Marie Rozing, Fien Vermeulen en Anton Griep werken bij het samenstellen van de nieuwsuitzendingen direct samen met de redactie van NU.nl.

"Nu dat NU.nl onderdeel is geworden van ons moederbedrijf DPG Media, voelt het als een prachtige en logische stap om gebruik te maken van de expertise en mogelijkheden van het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland. Ik kijk erg uit naar deze samenwerking om de luisteraars nog beter te voorzien van het laatste nieuws", zegt Dave Minneboo, programmadirecteur van Qmusic.

Ook NU.nl-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman verheugt zich op de samenwerking. "NU.nl is online al jaren dé plek voor het laatste nieuws. Het maakt me trots dat we door deze samenwerking nóg meer Nederlanders kunnen bereiken met het nieuws van NU.nl. Zowel NU.nl als Qmusic heeft zijn publiek centraal staan in alles wat er gedaan wordt. Dat maakt dat we dingen op onze eigen manier kunnen doen en ik zie dat alleen maar versterkt in deze samenwerking."

Qmusic werd in 2005 opgericht en is momenteel de grootste radiozender in Nederland in de doelgroep van 20 tot en met 49 jaar. NU.nl is met een gemiddeld bereik van ruim 7,5 miljoen unieke bezoekers en meer dan 850 miljoen pageviews per maand het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland.