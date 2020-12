Vlogger Bibi Breijman is dinsdagavond uitgeroepen tot winnaar van Het Perfecte Plaatje. De foto's van de kandidaat werden door juryleden William Rutten en Cynthia Boll het best beoordeeld.

Breijman zei "superblij" te zijn met de winst. "Is dit echt?", reageerde ze verrast. In de finale nam ze het op tegen cabaretier Stefano Keizers, die tweede is geworden. Dankzij haar winst mag de 29-jarige vlogger een fotoreportage maken voor National Geographic.

Normaliter wordt de finale opgenomen in het buitenland, maar wegens de uitbraak van COVID-19 vond deze dit jaar op de Waddeneilanden plaats.

Eerder lieten Keizers en Breijman kandidaten als Janny van der Heijden, Bert van Leeuwen en Raymond van Barneveld achter zich.

De vijfde reeks van het fotografieprogramma werd goed bekeken en trok steevast ruim een miljoen kijkers. Het voorgaande seizoen werd gewonnen door DI-RECT-drummer Jamie Westland.