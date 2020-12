Qmusic is op basis van de luistercijfers in de periode oktober-november marktleider. De commerciële radiozender heeft een marktaandeel van 11,8 procent, net als NPO Radio 2. Laatstgenoemde zender heeft echter een lager weekbereik en is daardoor op de tweede plaats te vinden.

Ook in de periode september-oktober had Qmusic een marktaandeel van 11,8 procent, maar toen stond NPO Radio 2 nog bovenaan met 11,9 procent. Die zender is in de laatste twee maanden echter 1 procentpunt gezakt.

In vergelijking met een jaar geleden is Qmusic 2,3 procentpunten gestegen; in dezelfde periode in 2019 had de zender een marktaandeel van 9,5 procent. Een andere grote stijger is NPO Radio 5, dat in het afgelopen jaar 1,1 procentpunt naar boven is geklommen.

Nieuwkomer KINK, dat geen FM-frequentie heeft maar te beluisteren is via internet en DAB+, steeg 0,2 procentpunten en haalt daarmee BNR Nieuwsradio en Sublime in. Laatstgenoemde zenders hebben wel een FM-frequentie.

In oktober werd bekend dat de ochtendshow Mattie & Marieke op Qmusic voor het eerst marktleider is in de doelgroep 20 tot 49 jaar in het tijdvak 6.00 tot 10.00 uur. Het programma van Frank Dane op Radio 538 belandde daardoor op de tweede plaats.