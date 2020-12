Guido Weijers zal zijn oudejaarsconference live op RTL 4 gaan uitzenden. Een definitieve beslissing over de opnamelocatie en de manier waarop hij de show zal spelen, is echter nog niet genomen, vertelt hij aan Trouw.

"Als je het nu van tevoren opneemt alsof er niets aan de hand is, dan werkt dat niet. Het is ongeloofwaardig. Live is eerlijker. Mensen voelen dan beter hoe bizar de omstandigheden zijn."

Voor de 43-jarige Weijers is het pas de tweede keer dat hij de oudejaarsconference live zal voordragen, terwijl hij hem al tien keer eerder voor zijn rekening nam.

"Ik kan er enorm mee op mijn bek gaan. Maar niet geschoten is altijd mis. In deze tijden moet je op z'n minst probéren om oplossingen te vinden. Of ze werken, weten we 31 december."

Ook de locatie van de conference lijkt nog in nevelen gehuld. "We gaan in elk geval iets rebelser te werk dan anders, dat kan ik wel verklappen. Je moet denken aan een plek waar sowieso veel mensen bij elkaar zijn. Een studentenhuis of zo. Of de daklozenopvang."

Wat wel vaststaat, is dat Weijers op Oudejaarsavond de directe concurrentie aangaat met Youp van 't Hek, die 2020 zal doornemen voor BNNVARA.