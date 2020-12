Het programma MolTalk heeft maandag gemiddeld 1.028.000 kijkers getrokken, meldt Stichting KijkOnderzoek. In het programma werden de deelnemers aan het 21e seizoen van het spelprogramma Wie is de Mol? bekendgemaakt.

Onder anderen auteur Splinter Chabot en actrice Renée Fokker zullen vanaf 2 januari te zien zijn in Wie is de Mol?. MolTalk, dat werd uitgezonden op NPO3, staat met ruim een miljoen kijkers op de achtste plek in de lijst met de best bekeken televisieprogramma's.

Het best bekeken televisieprogramma van maandag was het NOS Journaal van 20.00 uur, met gemiddeld 2.720.000 kijkers. De kennisquiz De slimste mens (1.685.000 kijkers) en het NOS Journaal van 18.00 uur (1.466.000) maken de top drie compleet.

De special Beau & De Daklozen, waarin presentator Beau van Erven Dorens eerdere deelnemers aan zijn programma's over daklozen opzoekt, trok met de eerste aflevering gemiddeld 929.000 kijkers naar RTL 4. Dit leverde het programma de tiende plek in de lijst met de best bekeken programma's op.