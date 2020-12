Nog even en fans van Wie is de Mol? (WIDM) kunnen weer hun hart ophalen: zaterdag 2 januari 2021 begint het 21e seizoen van het programma, dat is opgenomen in Tsjechië. Deze bekende Nederlanders zie je dan voorbijkomen.

Splinter Chabot (auteur)

Splinter Chabot heeft dit jaar op zijn 24e verjaardag zijn debuutroman Confettigregen uitgebracht, waarin zijn alter ego en hoofdpersonage Wobie vertelt hoe hij worstelde met zijn coming-out. Hij werd bekend door zijn zesdelige televisieserie Splinter in de politiek en was regelmatig te zien als tafelheer bij De Wereld Draait Door.

Charlotte Nijs (journalist)

De 31-jarige Charlotte Nijs is werkzaam bij Hart van Nederland als politiek verslaggever. Eerder was ze politiek verslaggever voor 6 Inside en werkte ze voor NU.nl.

Remco Veldhuis (cabaretier en zanger)

Remco Veldhuis is een cabaretier en zanger, vooral bekend als lid van het duo Veldhuis & Kemper, dat hij in 1997 oprichtte met Richard Kemper. In 2017 was de 47-jarige Veldhuis te zien als de verteller in EO-programma The Passion.

Renée Fokker (actrice)

Renée Fokker is als actrice vooral bekend van haar rollen in televisieseries Vrouwenvleugel en De zomer van '45. Ze won een Gouden Kalf voor beste actrice in de film Blind Date (1996).

Joshua Nolet (zanger Chef's Special)

De Haarlemse Joshua Nolet maakt onderdeel uit van de vijfkoppige band Chef's Special. Het debuutalbum One for the Ms kwam uit in 2011 en werd opgevolgd door het album Passing Through, Amigo en het dit jaar verschenen Unfold.

Marije Knevel (adjunct-hoofdredacteur Linda online)

Na vijftien jaar achter de schermen, onder meer bij RTL Boulevard, werd Marije Knevel september vorig jaar bekend als socialemedia-expert bij het door Merel Westrik gepresenteerde programma Ladies Night. Momenteel is ze werkzaam als adjunct-hoofdredacteur voor het onlinegedeelte van Linda.

Erik de Zwart (radio-dj en televisiepresentator)

Erik de Zwart is radio-dj en televisiepresentator. Na radio gemaakt te hebben op zee voor Radio Caroline, werd hij in 1980 bekend als presentator van de Nederlandse Top 40 voor Veronica. Na andere programma's te hebben gemaakt, keerde hij tussen 2008 en 2016 terug bij Radio Veronica.

Rocky Hehakaija (voetballer)

Roxanne Hehakaija - beter bekend als Rocky - is een bekend gezicht in de internationale straatvoetbalwereld. Ze schopte het tot Jong Oranje, maar kon door een ernstige knieblessure haar internationale voetbalcarrière niet voortzetten. Ze is het eerste en enige vrouwelijke lid van de Street Legends: 's werelds beste straatvoetbalteam.

Florentijn Hofman (beeldend kunstenaar)

Florentijn Hofman is een beeldend kunstenaar die speelse stedelijke kunstinstallaties maakt zoals de Rubber Duck en de HippopoThames, een installatie uit 2014 aan de rivier de Theems in Londen.

Lakshmi (zangeres)

De 27-jarige Lakshmi, voluit Lakshmi Swami Persaud, studeerde aan de Herman Brood Academie in Utrecht. In december 2014 stond zij in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Ook was ze was te zien in het televisieprogramma De beste singer-songwriter.

214 Deze kandidaten doen mee met het 21ste seizoen van Wie is de Mol?

Wie is de Mol? is vanaf zaterdag 2 januari te zien op NPO1.