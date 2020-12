De vierdelige documentaire over Nikkie de Jager (26), gemaakt door haar goede vriendin Linda Hakeboom, gaat op 28 december in première via YouTube. NikkieTutorials: Layers of Me is de eerste Nederlandse YouTube Original, kondigt de videodienst maandag aan.

De afleveringen worden vanaf 28 december vier maandagen achter elkaar vertoond op YouTube. Abonnees van YouTube Premium kunnen in één keer alle delen bekijken.

Hakeboom heeft de afgelopen 2,5 jaar het leven van De Jager gefilmd en volgt de YouTuber in haar carrière, privéleven en haar groeiende populariteit.

In de documentaire vertelt de visagiste over onder meer haar pestverleden, het verlies van haar broertje en haar coming-out als transvrouw. Ook komt De Jagers verloofde Dylan aan bod.

De Jager, die in 2008 startte met haar YouTube-kanaal en inmiddels 13,7 miljoen abonnees heeft, is doorgaans vrij gesloten over haar privéleven. Ze leerde documentairemaker Hakeboom ruim drie jaar geleden kennen tijdens de opnames van het programma The Big Escape en de twee raakten bevriend. Zo ontstond ook het idee om het leven van De Jager vast te leggen.