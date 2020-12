Dit Was Het Nieuws is vanaf donderdag 14 januari weer op televisie te zien. Het is het veertigste seizoen van het satirische nieuwsprogramma, dat in 2021 25 jaar bestaat.

Ook zal op 11 februari de 250e aflevering worden uitgezonden van het programma, dat al vanaf het begin wordt gepresenteerd door Harm Edens.

Net als in de vorige reeksen zijn Peter Pannekoek en Jan Jaap van der Wal te zien als teamcaptain. Zij werden eerder voorgegaan door onder anderen Thomas Acda, Raoul Heertje en Daniël Arends.

In het veertigste seizoen worden Pannekoek en Van der Wal bijgestaan door meerdere bekende gasten, onder wie Sinan Can, Danny Vera, Adriaan van Dis en Gwen van Poorten.