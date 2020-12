Omroep MAX heeft zondagavond bijna 1,4 miljoen kijkers weten te behalen met een speciale vertolking van A Christmas Carol. In Scrooge Live speelde Richard Kemper de gierige Ebenezer Scrooge die geesten ontmoet.

Scrooge Live vertelt over Scrooge die Kerstmis tijdverspilling vindt. Zijn oude compagnon, inmiddels overleden, waarschuwt Scrooge om niet dezelfde fouten te maken als hij, maar Scrooge denkt dat hij soft geworden is. De vrek ontmoet diverse geesten, gespeeld door Simone Kleinsma en Plien van Bennekom, die hem laten zien hoe ongelukkig hij is en hij met zijn acties anderen maakt.

Het verhaal is door de jaren heen al op diverse manieren vertolkt. De versie van The Muppets wordt inmiddels beschouwd als een kerstklassieker.

Hoewel de uitzending van Omroep MAX goed scoort, was het best bekeken programma het NOS Journaal van 20.00 uur waar bijna 2,3 miljoen mensen naar keken.

Linda's Wintermaand trok met gasten Martien Meiland en Fidan Ekiz duizend kijkers minder dan een week eerder met Matthijs van Nieuwkerk en Sigrid Kaag. Toen keken 1.237.000 mensen, deze week 1.236.000 mensen.