Fidan Ekiz was bang dat haar iets zou overkomen nadat ze zich in De Vooravond uitsprak over de vermoorde Franse maatschappijleraar Samuel Paty. Dat vertelt de 44-jarige presentatrice zondagavond in Linda's Wintermaand.

Paty werd in oktober onthoofd nadat hij spotprenten van de profeet Mohammed had laten zien. Ekiz uitte destijds kritiek over het uitblijven van massale ophef over de kwestie, zoals de dood van George Floyd in de Verenigde Staten wel veroorzaakte.

Na die uitspraken kreeg Ekiz een hoop bedreigingen. "Dat je het veroordeeld maakt dus meer los dan dat zo'n onthoofding losmaakt."

In Linda's Wintermaand blikt Ekiz terug op die uitspraak. De dag voordat zij deze deed was er een docent te gast, die van tevoren aangaf bang te zijn om over het onderwerp te praten. "Toen dacht ik: je kan toch niet van een docent vragen dat zij haar nek uitsteekt, terwijl de politiek er niet is om je te backen."

Dat was voor de talkshowhost een extra drijfveer om haar eigen zegje te doen over de kwestie. "Dat heeft toen zoveel losgemaakt dat ik echt dacht: er staat straks iemand met een Kalashnikov bij mij voor de deur. Dat was heel heftig."

Voorvechter van het vrije woord

Toch is Ekiz niet van plan haar mening voortaan voor haarzelf te houden. "Ik vind het belangrijk om mijn mening te geven als ik weet dat er veel mensen zijn die dat ook zo voelen, maar tegen mij zeggen: we durven het niet te zeggen, want we zijn bang om in een bepaald hokje te worden gestopt."

Ekiz beschouwt zichzelf als een voorvechter van het vrije woord en voelt daarom een extra verantwoordelijkheid. "Wanneer ik denk: dit sentiment voel ik, maar het wordt niet gezegd, dan sta ik vooraan om daar mijn mening over te geven."