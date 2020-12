Scrooge Live op Omroep MAX kwam precies op het goede moment voor Richard Kemper, vertelt hij zondag. Dankzij de vertolking van A Christmas Carol is de cabaretier niet bezig met het coronavirus.

"Ik vond het een fijne dagbesteding in een tijd waarin verder vrij weinig gebeurt", aldus Kemper.

Het in 1843 verschenen bekende verhaal van Charles Dickens is door Kemper en Remco Veldhuis hertaald voor het televisiespektakel van de makers van The Passion. Het cabaretduo speelt ook een rol. Zo kruipt Kemper in de huid van Scrooge en is Veldhuis te zien als verteller.

Veldhuis mocht in 2017 al The Passion aan elkaar praten. "Ik heb hem er in ons cabaretprogramma echt op afgerekend dat hij meedeed aan The Passion. Nu doe uitgerekend ik zelf mee", aldus Kemper.

'Ik word al jaren Scrooge genoemd'

In de rol van Scrooge kan de cabaretier zich goed vinden. "Ik word thuis al jaren Scrooge genoemd, omdat ik uit mezelf niet zoveel heb met Kerst. Ik ben niet per se fan van die geposeerde gezelligheid en verplicht samen eindeloos tafelen met familie."

Het kerstverhaal moet wel met humor worden verteld, vindt Kemper. "We zijn trouw gebleven aan het verhaal en volledig voor het kerstgevoel gegaan, maar hebben er wel eigentijdse grapjes in gestopt."

Scrooge Live wordt zondag opgevoerd in Dordrecht en rechtstreeks uitgezonden op NPO1. Met de uitzending wil Omroep MAX aandacht vragen voor kinderarmoede in Nederland.